Hellas, Juric: "Punto guadagnato. Bene Amrabat e Rrahmani"

A margine del pari raccolto sul campo di San Siro, il tecnico dell'Hellas Verona, Ivan Juric, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto molto bene sia la prima parte del primo primo tempo che la prima del secondo tempo, in cui abbiamo dominato, prendendo due pali e avendo un'altra palla gol. L'espulsione ha cambiato la partita, ma anche lì complimenti ai ragazzi, che hanno lottato con il cuore. Per me è un punto guadagnato".

Si può dire che non c'è più l'obiettivo salvezza?

"No, noi ci dobbiamo salvare piano piano. Sappiamo che le cose possono cambiare, questo non deve succedere. Dobbiamo fare più punti possibili, poi si vede, non ci si accontenta, ma siamo ancora lontani dall'obiettivo".

Lei ha un contratto anche per l'anno prossimo?

"C'è un'opzione, ma ho detto anche al presidente, che è sempre stato chiaro con me, che dobbiamo salvarci il prima possibile e poi si vedrà. In questo momento sono concentrato solo sulla salvezza".

Non avevate attaccanti in campo.

"È la seconda volta che succede, non volevo dare punti di riferimento. Ci sono state altre partite in cui abbiamo giocato con due punte centrali. Questi tre non danno riferimenti e si trovano bene, è un vantaggio ogni tanto, ma non è una soluzione che va bene sempre".

Com'è stato allenare in questi giorni chi era sul mercato, o chi aveva già firmato per altre squadre?

"Un po' di tensione ce l'avevano. Bisogna capire che vanno in altre squadre e fanno contratti milionari. Loro ci tenevano ad andare. Ma ho visto ragazzi molto seri, attaccati alla squadra. Non credo ci possano essere cali di tensione, Amrabat e Rrahmani hanno fatto bene".

Nessuno l'ha contattata per l'anno prossimo?

"Sono veramente sereno, cresci con il tempo. Mi diverto, stiamo facendo bene, ho tutte le condizioni di lavoro perfette e nessuno mi disturba. Poi vedrò, con tranquillità".