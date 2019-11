Ivan Juric, allenatore dell'Hellas Verona, ha commentato ai microfoni di Sky la vittoria contro il Brescia. Partendo dall'episodio che ha visto protagonista Balotelli: "Non diciamo ca****e. Se sentissi cori razzisti non avrei problemi a dire che mi fanno schifo, anche se partissero dai miei tifosi, ma oggi non c'è stato nulla. Ho sentito sfottò, provocazioni e tanti fischi nei confronti di un grande giocatore come Balotelli e null'altro. Come mai lui ha reagito così? Questo dovete chiederlo a lui. Io sono croato, spesso è toccato a me ed è assurdo che nel 2019 siamo ancora costretti a lottare contro questo problema, ma stavolta non è successo nulla".

Sulla gara: "I ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione, è stata una partita coraggiosa. Salcedo? E' un talento puro. Quello che farà dipenderà solo da lui. Con la Primavera dell'Inter ha fatto schifo e gliel'ho detto. Ha un carattere particolare e per rendere al meglio deve essere messo nelle giuste condizioni. Gli ho detto che l'avrei menato se fossi stato con lui all'Inter".