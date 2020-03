Hellas, Juric: "Samp forte in casa. Servirà cattiveria e dovremo farci trovare pronti"

Il tecnico dell'Hellas Verona, Ivan Juric, ha parlato ai canali ufficiali del club scaligero alla vigilia della sfida contro la Sampdoria: "Sarà una partita delicatissima sul fronte salvezza. Dovremo essere molto concentrati perché ci saranno molti duelli. La Samp in casa va forte, per giocarcela alla pari dovremo andare forte almeno quanto loro. Da quando è arrivato Ranieri la Sampdoria ha sistemato la difesa, in alcune partite non erano al 100% ma è stata una cosa strana. Sarà una partita molto difficile. Loro saranno attenti, 'cattivi' e vogliosi di fare risultato: dovremo farci trovare pronti. Di assenti ne avremo, tra squalifiche e infortuni: questo è il momento in cui deve emergere il gruppo. Dobbiamo essere solidi e pronti a sopperire alle assenze. Eravamo in un momento molto positivo, ora vogliamo affrontare al meglio il ciclo di partite ravvicinate che ci attende: dobbiamo 'riaccenderci', così come ci è già successo ad inizio anno contro la Spal, dopo la sosta".