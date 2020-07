Hellas, Juric: "Se l'anno prossimo ci salviamo è tanta roba. Ad ora impossibile puntare ad altro"

È visibilmente soddisfatto Ivan Juric, che a margine della netta vittoria in casa sulla SPAL è intervenuto in conferenza nella sala stampa del Bentegodi. Di seguito le sue dichiarazioni:

Una grande risposta dopo la sconfitta contro la Lazio.

"Contro la Lazio abbiamo giocato nettamente meglio, abbiamo fatto una delle nostre migliori prestazioni. La partita è stata decisa dagli episodi, e i commenti sui 'nostri' giornali non mi sono piaciuti per niente. Non c'era niente da rivedere, perché la squadra ha fatto una grande prestazione, come oggi".

Li tiene tutti sulla corda.

"Oggi non potevamo fare grandi cambi: Dimarco ha fatto il terzo, come Faraoni. Borini il quinto. A Genova andiamo a fare la nostra partita, ci giochiamo anche la Coppa Italia l'anno prossimo. Vogliamo fare una grande partita anche là, nonostante le difficoltà".

Sta già pianificando la prossima stagione?

"Sì, sto programmando insieme al presidente e al direttore. Sappiamo che perderemo molti giocatori, ma vogliamo lavorare bene e cercare di fare un altro anno positivo".

L'anno prossimo potrete puntare all'Europa?

"No, se ci salviamo è tanta roba. Perderemo tutti i migliori giocatori. Dobbiamo reinvestire, ricostruiremo praticamente da zero. Per me è impossibile che il Verona arrivi più in alto a breve termine. Ci sono almeno otto o nove squadre con budget completamente diversi dal nostro".