Hellas, Juric sul rinnovo: "Offerta generosa di Setti, prenderò una decisione in questi giorni"

Dopo l'ottimo punto raccolto contro l'Atalanta, per l'Hellas Verona è già tempo di tornare in campo. Alla vigilia della sfida contro il Torino, il tecnico degli scaligeri Ivan Juric ha risposto in conferenza alle domande dei giornalisti, fattegli pervenire tramite l'ufficio stampa gialloblù. Il primo argomento toccato non poteva che riguardare il suo futuro: "Penso sia giusto e normale fare le mie valutazioni - riporta hellasverona.it -. Penso che sia io che il mio staff abbiamo fatto un grande lavoro, e siamo orgogliosi di aver alzato il livello sportivo del Club, sia dal punto di vista della preparazione alle partite che dei risultati del campo. E nell'offerta, generosa, del Presidente Setti vedo tanta stima nei confronti sia mia che dei miei collaboratori: lo devo solo ringraziare. Le valutazioni che sto facendo sono di carattere puramente sportivo, su quanto può ancora crescere l'Hellas Verona in proiezione futura. Tra oggi e domani, o comunque in questi giorni, dovrei prendere una decisione. Per me è stata una stagione fantastica, la situazione di partenza era difficile e colloco questa stagione al primo posto fra le mie da allenatore".

Juric è entrato poi nel merito dell'impegno che attende gli scaligeri: "Abbiamo pochi ricambi a disposizione, ma tra Inter, Fiorentina, Roma e Atalanta nessuno è stato in grado di dominarci dal punto di vista del gioco: la soddisfazione è tantissima. Vogliamo restare nella parte sinistra della classifica, sarebbe una grande cosa per tutto il Club. Spero che i ragazzi continueranno a superarsi da qui alla fine. Per fare i tre punti a Torino servirà non solo giocare bene ma anche essere cattivi in zona-gol, come abbiamo fatto contro l'Atalanta. Loro hanno grandi qualità individuali, uniti a forza fisica e abilità sui calci piazzati: sono in grado di far male in qualsiasi momento".

Chiosa finale su alcuni singoli: "Pessina? Devo ancora decidere dove schierarlo, deciderò dopo la rifinitura. Salcedo? Contro l'Atalanta mi è piaciuto molto, contro un avversario come Palomino. Lovato? Sbagliato il paragone con Kumbulla, è entrato molto bene e vivrà una crescita importante ma più graduale rispetto a Marash".