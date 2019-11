Hellas, Juric: "Veloso-Kumbulla ko. Migliorare nella prevenzione"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Inter, il tecnico dell'Hellas Verona, Ivan Juric, ha parlato anche di Miguel Veloso e Kumbulla: "Non sappiamo quanto staranno fuori. Il soleo è un muscolo strano, i tempi possono variare, per Kumbulla bisogna stare attenti. Dobbiamo migliorare nella prevenzione. Possiamo migliorare nella gestione degli infortuni. Servono anche persone brave in quello che fanno, bisogna essere molto attenti ai viaggi, a cosa mangiano i giocatori. Là non possiamo sbagliare".

