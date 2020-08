Hellas, Juric vuole trattenere Dimarco e Salcedo: possono entrare nella trattativa per Kumbulla

Nuovo incontro in programma tra Hellas Verona e Inter per discutere di Marash Kumbulla ma anche delle situazioni relativa e Federico Dimarco e Eddie Salcedo, che hanno chiuso la passata stagione con la maglia degli scaligeri. Secondo quanto riportato da FcInterNews.it i due giocatori partiranno nuovamente in prestito e Maurizio Setti vorrebbe trattenerli. In prestito o a titolo definitivo dipenderà anche dagli sviluppi legati a Kumbulla, sicuramente il tecnico Ivan Juric punta su entrambi e vorrebbe facessero parte nuovamente del suo Hellas. Setti e D'Amico sono al lavoro per accontentarlo.