Hellas-Juve, i voti ai tecnici - Juric fa miracoli, Sarri, il gioco dov'è?

Non è più una sorpresa, non può esserlo dopo sette partite senza sconfitte, comprese quelle contro Milan e Lazio in trasferta. Imprese a metà, che avevano lasciato un retrogusto quasi amaro. Stasera, invece, l'Hellas si regala una gioia incredibile, battendo 2-1 in rimonta la Juventus. Cristiano Ronaldo illude (decima partita consecutiva a segno), Borini e Pazzini regalano a tutta la città di Verona una soddisfazione immensa.

Ivan Juric 7 - Coraggio, identità, personalità. Un'Atalanta in miniatura, che corre e pressa a ritmi altissimi. Un trittico sulla carta difficilissimo chiuso nel migliore dei modi, portando l'imbattibilità a otto partite e battendo la capolista. Contro Lazio e Milan erano arrivati due pareggi, stasera un successo meritato, frutto di una prestazione davvero perfetta; l'Hellas non si è abbattuto dopo lo svantaggio e ha ribaltato il risultato grazie agli elementi di maggiore esperienza. In una squadra composta da tanti giovani ed esordienti in Serie A, l'apporto di Borini e Pazzini può risultare determinante; proprio l'ingresso in campo del Pazzo è stato la mossa decisiva.

Maurizio Sarri 5 - Terza sconfitta nelle ultime cinque trasferte, un gioco che non si vede, tanti giocatori spaesati, il cui rendimento è al di sotto delle aspettative, e gli alibi che diminuiscono settimana dopo settimana. La Juve fa fatica a contrastare la veemenza del Verona e domani può essere raggiunta dall'Inter in vetta alla classifica; doveva essere un weekend da sfruttare, invece i bianconeri incappano nell'ennesima prova deludente. Si salva solo Ronaldo e la dipendenza dal portoghese comincia a essere un motivo di grande preoccupazione.