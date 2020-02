© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Queste le dichiarazioni di Marash Kumbulla, centrale dell'Hellas Verona, ai microfoni di Dazn dopo il primo temo contro la Juventus. "Mi dispiace per non aver fatto gol contro la Juventus. Ci alleniamo ogni settima per tenere bene, speriamo nel secondo tempo di portarla a casa".