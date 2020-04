Hellas, Kumbulla: "Dopo la vittoria con la Juve non ho dormito. Ho rivisto la gara tutta la notte"

vedi letture

Difensore rivelazione dell'Hellas di Ivan Juric, Marash Kumbulla ha conquistato tutti a Verona, attirando su di sé anche l'attenzione di molti club di prima fascia. L'italo-albanese ha risposto ad alcune domande rivoltegli dai tifosi gialloblù in una diretta Instagram sul profilo ufficiale degli scaligeri, soffermandosi anche sulla recente vittoria di febbraio in campionato contro la Juventus (2-1): "Non sono riuscito a prendere sonno. Era il mio compleanno, l'ho festeggiato nel miglior modo possibile, con una bella prestazione contro la squadra più forte in Italia. Meglio di così non poteva andare per me. Ho rivisto la partita per tutta la notte, rileggendo i commenti, i ringraziamenti dei tifosi".