Hellas, Lazovic si presenta: "Juric mi ha convinto. Voglio restare a lungo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giornata di presentazione in casa Hellas Verona. In conferenza stampa ha parlato il nuovo acquisto, Darko Lazovic: "Verona è una bella piazza, con una bella tifoseria. E poi è stato importante mister Juric, che ha cominciato a chiamarmi per convincermi fin da quando è arrivato al Verona, così come la società. È importante sentire la fiducia di queste componenti, penso di aver fatto la scelta giusta e che dimostrerò in campionato il mio valore. Qui c'è molto talento, con un mix di giovani ed esperti. Juric, che mi conosce bene, ho sempre fatto l'esterno di centrocampo, sia a destra che a sinistra, poi si vedrà ma io sono a disposizione e devo dimostrare ogni giorno di meritare un posto. Il contratto lungo? Sono uno che quando cambia squadra vuole starci a lungo, anche qui voglio fare bene e restare più tempo possibile. Vorrei lottare fino alla fine per la salvezza, negli anni al Genoa ho maturato molta esperienza in questo senso e questa piazza merita di stare in Serie A. Domenica si comincia, è sempre bello quando si inizia a giocare. Prima pensiamo a passare il turno, poi arriva il campionato dove dovremo cercare di fare subito punti preziosi, che aiutano sempre".