Hellas, le occasioni per gennaio: da Berisha a Pjaca

Ad un passo - o meglio, due - dal giro di boa, l'Hellas Verona può guardare al futuro con fiducia. Sia perché la scarica emotiva della pazza rimonta sul Torino ha consentito di chiudere con un sorriso il 2019, che per il ritmo sorprendente tenuto dalla squadra fino a qui. La rosa a disposizione di Juric ha dato risposte convincenti, garanzie anche oltre le più rosee aspettative. In senso astratto un undici di titolarissimi è individuabile, ma il percorso degli scaligeri ha evidenziato sin qui l'ottima tenute di quelle che, sulla carta, possono essere considerate le alternative.

Che fare, dunque, sul mercato ormai alle porte? La sessione di gennaio è notoriamente complessa per tutti. Specie se sei una piccola che non può contare su risorse in grado di far saltare il banco, indipendentemente dalla volontà della controparte. Il discorso di cui sopra esclude di default rivoluzioni, che sarebbero controproducenti per una squadra che ha già trovato la sua identità, i suoi automatismi, e ora punta a perfezionarli. Serve semmai puntellare la rosa, con oculatezza, cogliendo le occasioni ed evitando di far danni. Non a caso negli ultimi giorni è circolato il nome di Dimarco, che rappresenterebbe l'identikit perfetto per garantirsi un'alternativa valida allo stacanovista Lazovic. All'Inter è chiuso da Biraghi e Asamoah, e la trattativa può essere potenzialmente impostata su condizioni favorevoli. Un altro nome che potrebbe fare gola al d.s. D'Amico è quello di Valon Berisha, finito ai margini alla Lazio. La duttilità del kosovaro potrebbe consentirgli di ricoprire più posizioni nello scacchiere di Juric, andando a rimpolpare la mediana, oppure a supporto della prima punta. A proposito di attacco, l'infortunio di Salcedo - che ne avrà ancora per diverse settimane - pone una questione di carattere numerico: nel caso in cui si decidesse di fare uno sforzo anche in quel reparto, ecco che il desaparecido Pjaca potrebbe rientrare nell'orbita di mercato gialloblù.