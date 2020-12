Hellas, le "sensazioni" di Juric sbugiardano i numeri. Ma il bilancio rispetto a un anno fa è positivo

vedi letture

Si dice che i numeri non mentano mai. Per quanto non convenga sindacare su questo postulato, è altrettanto evidente che - talvolta - i numeri possano restituire una realtà appiattita, edulcorata, manchevole di un'adeguata profondità. Dev'essere questo il ragionamento alla base dell'ennesima presa di posizione di Ivan Juric, che soltanto pochi giorni fa ha ribadito che "non possono esserci paragoni con lo scorso anno". Repetita iuvant, anche perché è un concetto che l'uomo di Spalato ha voluto rimarcare in tutte le salse. Un altro mondo, forse un'altra galassia, rispetto alla stagione del nono posto, degli Amrabat, dei Rrahmani e dei Kumbulla.

I numeri, dicevamo. Sì, perché è a loro che s'intreccia il grande paradosso di questa prima parte di stagione: i macrodati in campionato sono tutti migliori di un anno fa. L'unico che esula da questo discorso è quello relativo alle reti incassate: otto, esattamente come nel 2019/2020 dopo lo stesso numero partite disputate. In dieci turni, il primo Verona di Juric raccolse dodici punti, quattro in meno di adesso, e mise a segno sette reti, a fronte delle tredici attuali. Su questa statistica, va detto, pesa la vittoria a tavolino sulla Roma, ma anche considerando il risultato ottenuto sul campo contro i giallorossi il segno più a bilancio permane. Le sconfitte, quattro un anno fa, sono state dimezzate.

La controprova del raffronto dei calendari non fa altro che corroborare questa tesi: nella stagione scorsa i gialloblù affrontarono meno big match (Milan, Juventus e Napoli, nell'ordine) rispetto a questo primo scorcio, che ha già messo di fronte al plotone di Juric le già citate Juventus e Milan, oltre a Roma e Atalanta. Come detto, tuttavia, l'incontrovertibile analisi statistica non trova riscontro in quello che è il campo delle "sensazioni", secondo Juric. L'Hellas, profondamente rifondato nel mercato estivo, non ha ancora i crismi della "squadra forte", traguardo cui può ambire soltanto attraverso l'etica del lavoro, alla quale il croato fa fede più di ogni altra cosa. Più che non mentire, dunque, i numeri vanno forse interpretati con giudizio ed equilibrio. Virtù che di certo non mancano a Ivan Juric.