Hellas-Lecce, i voti ai tecnici - Juric ancora perfetto. Liverani, k.o. pesante

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ivan Juric 7 - Ventinove punti e nono posto in classifica, a due punti dal trio in zona Europa League formato da Milan, Cagliari e Parma. Alzi la mano chi, a inizio stagione, aveva prospettato una classifica simile per l'Hellas Verona: il tecnico serbo sta raccogliendo risultati straordinari, mettendo in mostra un calcio piacevole e la qualità di alcuni singoli in parte sconosciuti. In più, ha rivitalizzato Veloso, Faraoni e tanti altri che sembravano ormai in fase calante. La squadra scaligera è una macchina perfetta, che gioca a memoria e a ritmi altissimi. Una partita controllata dall'inizio alla fine.

Fabio Liverani 5 - Un passo indietro enorme rispetto alla grande prova offerta domenica scorsa contro l'Inter. Anzi, probabilmente la peggior prestazione stagionale del suo Lecce, mai in partita e incapace di costruire occasioni pericolose. La salvezza non passa solo dalle sfide contro le grandi, ma soprattutto dagli scontri contro formazioni sulla carta "alla pari", seppur questo Hellas, oggi, sembra davvero fuori portata per i salentini. Non convince la scelta (vincente con i nerazzurri) di snaturarsi nuovamente e di giocare con una difesa di fatto a 5. I giallorossi, dopo un buon inizio, sono troppo rinunciatari e vengono puniti proprio dalle distrazioni della retroguardia.