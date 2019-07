© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Seung-Woo Lee, attaccante dell'Hellas Verona, ha parlato al termine dell'amichevole contro il Top 22 Calcio Dilettante, seconda sfida del ritiro di Primiero: "Le sensazioni dopo questa amichevole? Sappiamo che stiamo lavorando molto per arrivare al meglio alla prima giornata di Serie A, il nostro obiettivo. La prestazione? Sono contento per come abbiamo cercato di mettere in pratica il lavoro quotidiano con il mister. Il gioco di Juric? È diverso da ciò che abbiamo fatto gli anni scorsi, proviamo il 3-4-3 ma prima di tutto dobbiamo adattarci bene alle sue idee. Il mister vuole che attacchiamo sempre e pressiamo per cercare il gol. La Serie A? È un campionato bellissimo, quello in cui tutti vogliono giocare. Voglio rimanere e giocare la A con questa maglia. Cresciuto in B? Penso di sì, ma più che altro è il terzo anno che sono qui, ho imparato tante cose e visto molti modi di giocare. Dunque adesso voglio fare bene e aiutare i compagni. Voglio fare il massimo possibile anche a livello personale per dare una mano a tutti".