Hellas, Lovato: "Sogno l'Europa a Verona. Koulibaly, Chiellini e Acerbi i più forti in A"

Da tempo attenzionato dal d.s. D'Amico, Matteo Lovato è giunto a Verona nella sessione di mercato invernale, tra lo stupore generale. Un acquisto prima programmato e poi anticipato, per consentirgli di congedarsi subito dalla C e di allenarsi con i grandi. Il giovane difensore si è raccontato ai canali ufficiali dell'Hellas in una diretta Instagram, esprimendo le sue prime sensazioni da calciatore di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni:

Come hai passato questo periodo, e com'è stato tornare ad allenarsi?

"La quarantena l'ho passata con la mia compagna. Abbiamo anche adottato un cane, quindi è passata molto piacevolmente. Adesso che abbiamo ricominciato c'è da darci dentro e impegnarsi, ma siamo pronti e speriamo di ricominciare presto".

Qual è la differenza tra l'allenamento a casa e quello a Peschiera?

"L'intensità. Poi è bello rivedere i compagni. Se riprendiamo questo campionato dobbiamo cercare di essere nella migliore condizione".

È stata sin qui una stagione bellissima per il Verona, e di novità per te. È uno stimolo per ripartire?

"Assolutamente sì. Quando arrivi in una piazza del genere hai sempre voglia di dimostrare perché sei arrivato lì. Io sono pronto a dare sempre il massimo, e speriamo di riprendere a breve".

Che impatto hai avuto con la Serie A, anche se non hai ancora avuto modo di debuttare?

"Sono stato fortunato: dopo essere arrivato qui nel giro di una settimana mi sono trovato a San Siro, all'Olimpico, e poi c'è stata la gara con la Juve, la ciliegina sulla torta. Sono emozioni forti, a settembre non l'avrei mai immaginato".

Che emozione è stata quella del Bentegodi contro la Juventus?

"È strano vedere tutto lo stadio pieno, che canta, che trasmette calore. Magari anche quando hai le gambe stanche avere uno stadio del genere ti dà ulteriore carica per finire la partita, e in questo caso anche vincerla. Sapevo che Verona fosse una piazza calda, ma non pensavo così tanto".

Hai fatto un doppio salto di categoria. Cosa pensi che abbia colpito l'Hellas?

"Sono sempre stato abituato, sin dalle giovanili, a dare il 100%, che fosse in allenamento o in partita. A quanto pare ho trasmesso qualcosa a chi di dovere, ma non ho mai giocato con l'idea di impressionare qualcuno, ma ho sempre giocato per la squadra. Questo mi ha portato a Verona, e io sono la persona più felice del mondo per l'opportunità che mi è stata data".

Con il gruppo hai trascorso poco tempo, a causa della quarantena. Con chi hai legato in particolare?

"Una persona in particolare faccio fatica ad individuarla. Ma dal momento in cui sono entrato nello spogliatoio, nonostante venissi dalla Serie C, ho trovato uomini che mi hanno aiutato quotidianamente. Per questo devo ringraziare tutti, staff compreso: persone e uomini strepitosi".

In quale stadio sogni di arrivare a giocare una partita con la maglia dell'Hellas?

"Sono stato impressionato dall'Olimpico di Roma. Più che uno stadio, però, direi una competizione: mi piacerebbe arrivare a giocare in Europa con la maglia dell'Hellas addosso".

Com'è stato il tuo arrivo a Verona?

"Mi hanno avvisato la sera del 31 gennaio, o del 30, non ricordo. Io risposi 'vengo subito, non è un problema'. Ero contentissimo, ma anche un po' agitato. Sapevo di dover restare me stesso e continuare a dimostrare quel poco che avevo già dimostrato".

Com'è stato ritrovare i compagni che avevi già conosciuto nelle giovanili?

"Come se il tempo non fosse mai passato. Soprattutto con Salcedo, con il quale ho condiviso molte esperienze al Genoa. Con Danzi ci siamo trovati in Nazionale, poi c'è anche Kumbulla, è sempre uno stimolo. Marash ha dimostrato quello che dimostrava anche nelle giovanili, ha solo avuto più visibilità. È sempre stato un grande giocatore".

Un giocatore veneto nell'Hellas fa sempre tanto piacere.

"Arrivare a Verona mi è sembrato quasi un sogno. Non tanto perché fossi arrivato in Serie A, ma perché ho sempre ammirato l'Hellas. Poi tra veneti ci capiamo (ride, ndr), è stato più facile ambientarsi".

Da piccolo avevi un idolo?

"Mi è sempre piaciuto Hummels, per il suo modo di giocare e per la sua presenza in campo. Ho cercato di seguire il suo esempio, però ovviamente lui è un campione. Con le dovute proporzioni cerco di essere simile a lui".

Non sei sempre stato difensore...

"Al Padova sono entrato come attaccante. Poi un giorno chiesi all'allenatore di giocare in difesa, da allora non mi spostò più. È stata la mia fortuna".

I tre difensori più forti della Serie A secondo te?

"Koulibaly, Chiellini e Acerbi".

E quanto sono forti quelli del Verona?

"Sicuramente a quei livelli. Mi hai chiesto tre giocatori, ma me ne sono venuti in mente molti altri. C'è molto da imparare da loro, sono ottimi esempi. Cerco di assimilare delle caratteristiche che penso possano essermi utili da ogni giocatore. C'è molto da imparare, ma il tempo non mi manca".

C'è qualche amico che ti è stato particolarmente vicino in questi anni?

"Ho un amico d'infanzia, che ha vissuto la mia crescita nella sua totalità. È stata una soddisfazione riuscire a renderlo orgoglioso, ha sempre creduto in me, e per questo lo ringrazio. Oltre a farlo per me, per la mia famiglia e la mia compagna, l'ho fatto anche un po' per lui. Mi ha aiutato in passato in momenti di difficoltà, e parte del merito va anche a lui".

Cosa avresti fatto se non fossi diventato calciatore?

"Mi sarebbe piaciuto entrare nell'Esercito, o nell'Arma. Però mi è andata un po' meglio, sono contento e onorato di fare questo lavoro".

Perché hai scelto la maglia numero 6?

"È stata la maglia che mi ha permesso di fare il passo in prima squadra, dalla Primavera, lo scorso anno. Da allora l'ho visto come un numero fortunato. Mi è sempre stato vicino in questi anni di giovanili, ma non ha particolari significati simbolici".

Sogni un gol con la maglia del Verona? Come esulteresti?

"Probabilmente non saprei come esultare. Correrei sotto la curva, anche se non so bene cosa farei".

Ti piace la città? E la piazza?

"Ho avuto poche possibilità di conoscere la città, per via della quarantena. Non abito in centro, sono un po' fuori. Ma a Verona ci sono stato con la mia compagna durante le vacanze di Natale, poi me ne ha sempre parlato benissimo Hallfredsson, che è stato qui a lungo. Per quanto riguarda la piazza, grande sorpresa: la partita con la Juve è stata impressionante, da pelle d'oca".