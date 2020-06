Hellas, Lucas: "Sogno di esordire in Serie A. E magari segnare in un Bentegodi pieno"

vedi letture

Il centrocampista dell’Hellas Verona Lucas Felippe, classe 2000, ha risposto sul profilo instagram dlela società alle domande dei tifosi: “Tra Primavera e prima squadra sono ormai tre stagioni che gioco nel Verona e posso dire che mi trovo molto bene in questa città. Spero di poter presto entrare in pianta stabile nella squadra maggiore e di esordire in Serie A, al mercato non penso perché sono concentrato solo sugli allenamenti per raggiungere gli obiettivi che mi sono fissato. - continua Lucas – Mi piacerebbe poter segnare in un Bentegodi pieno, contro che squadra non importa, ne va bene una qualsiasi. La tifoseria dell’Hellas è unica, non si riesce a descrivere a parole”.