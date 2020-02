vedi letture

Hellas, lunedì l'appuntamento è anche con la storia. Faraoni resta in dubbio

L'allarme Coronavirus, che nell'ultima settimana ha monopolizzato attenzione mediatica e opinione pubblica, ha avuto giocoforza un impatto diretto anche sulla Serie A. I contagi riscontrati in Veneto hanno indotto le istituzioni a far slittare le gare previste la scorsa domenica, parimenti ad altre regioni come Lombardia e Piemonte. Una decisione maturata nell'immediata vigilia di Hellas Verona-Cagliari, che resta ancora in attesa di una data ufficiale per il recupero. Una misura drastica, ma giustificata dall'emergenza che il Paese si sta ritrovando ad affrontare in questi giorni, e incassata senza rimostranze dagli scaligeri. Domenica gli uomini di Juric sono ugualmente scesi in campo per una partita a campo intero, per discostarsi il meno possibile dal programma preventivato, ritrovandosi nuovamente ieri a Peschiera. La marcia di avvicinamento alla sfida contro la Sampdoria è dunque iniziata, e al momento le chance che l'incontro venga aperto al pubblico sono quantomeno nebulose: allo stato attuale l'ordinanza adottata dalla regione Liguria dovrebbe decadere domenica. In assenza di proroghe, dunque, il Ferraris accoglierà i tifosi doriani, in attesa di comunicazioni sulla possibilità che i supporter gialloblù affollino il settore ospiti. Possibile il nulla osta anche per loro, per il discorso di cui sopra, ma la situazione resta tutta da monitorare e in divenire.

DUBBIO FARAONI - La testa, però, deve andare necessariamente al campo: con la Samp sarà sfida contro l'ultimo baluardo prima della zona rossa, sideralmente distante dall'Hellas. L'appuntamento sarà anche con la storia, perché il Ferraris - sponda blucerchiata - è un fortino inviolabile in Serie A dal 1972 per i veneti. Si cercherà di recuperare Marco Davide Faraoni, ancora in dubbio - più per l'undici iniziale, che per la panchina - a causa della distorsione alla caviglia rimediata contro l'Udinese: l'ex Crotone ieri ha svolto un programma personalizzato, e verrà monitorato di giorno in giorno dallo staff medico. Discorso differente per Pazzini e Borini, che hanno ripreso a correre, ma restano in forte dubbio per lunedì sera: difficile, al momento, ipotizzare una loro convocazione.