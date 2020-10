Hellas, lunedì si torna in campo: quante incognite per Juric in vista del Genoa

Volge al termine la sosta per le nazionali più controversa e osteggiata della storia calcistica recente. Mentre c'è chi si chiede se fosse il caso di consentire la circolazione incontrollata dei calciatori convocati dalle rispettive selezioni, aumentando de facto la vulnerabilità potenziale dei gruppi-squadra, i contagi in Europa hanno proliferato, per ragioni tuttavia non attribuibili esclusivamente alla "rimescolanza" imposta dalla sosta, in assenza di evidenze incontrovertibili.

È toccato anche all'Hellas Verona, che nel weekend ha annunciato in rapida successione la positività al Covid di Barak e Koray Gunter. Entrambi sono stati sottoposti ad isolamento domiciliare, e dovranno attendere di negativizzarsi. La giornata di martedì ha poi regalato un (cauto) sospiro di sollievo: la tornata di tamponi di inizio settimana non ha evidenziato nuove positività, consentendo così ai gialloblù di riprendere gli allenamenti collettivi già il tredici ottobre. Anche perché la sfida contro il Genoa incombe. Un Genoa che non naviga certamente in acque più tranquille, e costretto a misurarsi con il focolaio più esteso fatto registrare sin qui in Serie A.

Sarà quindi un monday night fortemente condizionato da uno stato dell'arte sempre più complicato da gestire per il nostro calcio. E se ciò non bastasse, per Juric c'è da fare i conti con una batteria di infortunati che il tecnico di Spalato si augura possa sfoltirsi nei prossimi giorni. Chi sembra avere qualche chance in più di recuperare è Miguel Veloso, per il quale occorrerà però attendere ancora qualche seduta per avere riscontri più probanti. Poi vengono le incognite: Di Carmine, Lovato, Empereur e Magnani. Tutti in dubbio per lunedì, tutti ancora da testare, senza forzature sui tempi.