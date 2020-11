Hellas, maledetta sosta: Lazovic dà ragione a Juric. La situazione in vista del Sassuolo

Il primo a lanciare l'allarme era stato proprio lui, Ivan Juric, che alla notizia della positività al Covid di Lazovic deve aver masticato amaro non poco. Alla vigilia del match di San Siro contro il Milan, l'uomo di Spalato era stato piuttosto categorico riguardo alla sosta per le nazionali: "Per me non dovrebbe esistere in questo momento, è un massacro", aveva avvertito. Non per volontà di farsi ambasciatore di previsioni catastrofiche, ma più semplicemente in seguito ad una lucida analisi del momento che vive il sistema, e delle priorità di cui anche il calcio deve giocoforza tener conto. Che questa sosta non fosse vitale è opinione diffusa e condivisa da quasi tutti coloro i quali gravitano attorno alle squadre di club. E in questa finestra l'Hellas ha perso uno dei suoi elementi chiave, contagiatosi con la sua Selezione al pari di Aleksandar Kolarov e Milinkovic-Savic.

Il guaio è che il forfait di Lazovic, già di per sé greve e non semplice da assorbire, va a colpire un reparto in evidente difficoltà numerica, acuendone l'emergenza. Una batteria d'esterni decimata, con il solo Dimarco pronto all'uso. Per il resto, solo interrogativi da sciogliere: Faraoni può farcela, spinge per rientrare, ma occorrerà attendere ancora qualche giorno per avere un quadro più nitido della situazione. L'alternativa Ruegg, alle prese con una lesione di secondo grado (e quindi di più grave entità), è invece certamente fuori dai giochi.

Qualche buona notizia, tuttavia, sembra esserci: Dawidowicz, Cetin e Miguel Veloso sono da considerare a tutti gli effetti arruolabili per la sfida di domenica contro il Sassuolo. In attesa di capire se Juric potrà recuperare altri pezzi: Gunter, Vieira e Favilli non sono da escludere a priori, anche se difficilmente verranno operate forzature sui tempi. Nessuna chance, invece, per Lovato, così come per Benassi, che non ha ancora risolto l'annoso problema al polpaccio.