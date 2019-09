© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante le polemiche, La Gazzetta dello Sport promuove l'arbitro Manganiello. "Per aver portato a casa una partita incandescente, meriterebbe anche più della sufficienza. Orsato al VAR lo aiuta a prendere le decisioni giuste. Dubbi, che non saranno mai chiariti, per le due decisioni nel finale: punione e non rigore per il Verona. Rosso e non giallo a Calabria".