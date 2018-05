Hellas, Milano può essere Fatal. Un nuovo fallimento annunciato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una costante nella parte bassa della classifica, come il Benevento. La stagione dell'Hellas Verona si può descrivere in questo modo, come un'amara linea retta tracciata in corrispondenza del penultimo posto, mai abbandonato nelle ultime 25 giornate. In un campionato che regala ancora un po' di bagarre per evitare la retrocessione, la formazione scaligera sembra ormai spacciata, condannata a un altro anno nel limbo della Serie B.

Un'altalena che ormai sta diventando una consuetudine e che sta mettendo a dura prova la pazienza di una piazza sempre molto calda e appassionata. I tifosi, molto esigenti, non hanno lesinato il sostegno fino a questo momento, nonostante i risultati tutt'altro che positivi, contestando la squadra solo in poche occasioni. Ma la "punizione" è tutto sommato meritata, dopo un'annata costellata da troppi errori, in primis sul mercato. Ha pesato principalmente l'assenza di una punta in grado di fare la differenza: la cessione di Pazzini e i problemi fisici del giovane Kean hanno aperto una voragine nell'attacco, che nessuno è riuscito a colmare. E un capitolo a parte merita l'allenatore: inadeguato per molti, intoccabile per la società, Fabio Pecchia ha mantenuto saldo il suo posto ma difficilmente sarà alla guida dei gialloblù ai nastri di partenza della prossima stagione. Domani, in caso di sconfitta al Meazza, la condanna sarebbe matematica: il Milan non vorrà fare sconti, soprattutto per vendicare il clamoroso 3-0 subito all'andata e per trasformare la storica "Fatal Verona", almeno per una notte, nella "Fatal Milano".