L'Hellas Verona si inserisce nella corsa al giovanissimo talento del Coria, José Antonio Gómez Márquez, meglio conosciuto come 'Joselito'. Come riporta Estadio Deportivo, il promettente centrocampista classe 2004 sarebbe finito infatti nel mirino dei gialloblù, oltre che di Betis, Real Sociedad e Fulham. Tanto che l'agente dello spagnolo, José Manuel Casado (foto), in queste ore è stato a Verona per incontrare la dirigenza degli scaligeri e porre così le basi per un possibile trasferimento in Italia del suo assistito.