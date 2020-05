Hellas, oggi test e screening per tutta la squadra. In attesa degli allenamenti collettivi

Il ritorno alla normalità è lento, graduale, quasi venisse distillata con perizia finanche eccessiva. Anche perché, in vista, c'è una normalità edulcorata, inaccostabile a quella di qualche mese fa. L'Hellas Verona, in attesa di ricevere il nuovo protocollo sanitario validato dalla FIGC, non sosterrà la seduta inizialmente prevista per questa mattina: i calciatori e tutto lo staff saranno infatti sottoposti nuovamente a screening medico e test specifici.

Una decisione propedeutica alla ripresa degli allenamenti collettivi, studiata per guadagnare tempo, essendo test e tamponi certamente previsti dal protocollo. Sino ad oggi gli scaligeri si sono allenati in tre gruppi distinti, recatisi quotidianamente a Peschiera ad orari scaglionati, in modo da garantire un congruo distanziamento tra tutti i tesserati. Con queste prescrizioni, ad esempio, ieri Zaccagni ha potuto condividere il campo con Rrahmani e Borini, ma non con Veloso e Kumbulla, assegnati ad altri turni. Non appena perverrà il nuovo protocollo, lo scenario dovrebbe cambiare: verranno presumibilmente organizzate sedute uniche, che vedranno coinvolti tutti gli elementi della rosa, con tanto di partitelle e parte tattica, sinora vietate.

Accantonate le congetture sulla ripartenza del campionato - che sembra sempre più probabile -, i gialloblù stanno lavorando a pieno ritmo per ritrovare smalto e brillantezza fisica, marchi di fabbrica del miracolo incompiuto di questa stagione. Il lockdown, unito all'impossibilità di allenarsi fuori dalle mura domestiche, ha inevitabilmente appesantito gli uomini di Juric, che già in questi giorni, però, hanno mostrato segni di miglioramento incoraggianti. Sudore e sacrificio, come del resto impone la filosofia del tecnico di Spalato. Anche perché, seppur congelato, il sogno Europa League resta irresistibilmente alla portata: impossibile non provarci, si dovesse riprendere. C'è poi l'altro scenario: in caso di interruzione definitiva, e qualora dovesse prevalere il criterio del quoziente punti/partite, gli scaligeri si garantirebbero l'accesso ai preliminari.