© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Arena oggi in edicola fa il punto sul mercato dell'Hellas Verona: adesso il ds Tony D'Amico sta cercando una punta, un esterno e un regista. Niente da fare per Samuel Gustafson, il Torino dovrebbe mandarlo altrove, lo stesso dicasi per Leonardo Mancuso che è dell'Empoli. In cabina di regia, però, è caldissima l'ipotesi Valerio Verre: il giocatore della Sampdoria è reduce dall'ultima stagione in B a Perugia.