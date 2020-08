Hellas, Paro: "Adesso azzeriamo, l'anno prossimo dobbiamo ripartire con umiltà"

A margine della sconfitta sul campo del Genoa, per l'Hellas Verona a presentarsi in conferenza stampa è stato Matteo Paro, il vice di Ivan Juric:

Oggi non avevate difensori in panchina...

"È già da un paio di partite che abbiamo nove o dieci assenze. Anche stasera abbiamo dovuto far giocare Dimarco difensore. Come tutte le squadre siamo arrivati a questo finale di stagione un po' acciaccati. Credo che la squadra abbia comunque fatto una prestazione positiva, abbiamo pagato delle incertezze nel primo tempo. Credo che comunque la squadra meritasse il gol, per quello che aveva espresso in campo. Ci dispiace per il risultato, ma sappiamo di aver fatto un'ottima stagione".

Dove può migliorare il Verona?

"Sicuramente cambieremo tanto, perderemo giocatori importanti, per cui è come se ci ritrovassimo nella stessa situazione dello scorso anno. Abbiamo creato un modo di giocare che tenteremo di riproporre, ma sappiamo che non è facile. Dobbiamo partire con umiltà, mettendoci in testa che lotteremo per la salvezza. Ci saranno squadre che faranno meglio, noi avremo magari qualche difficoltà in più. Dovremo essere bravi ad azzerare, apprezzare quanto fatto quest'anno e ripartire con umiltà".

Si punterà di più su giocatori in cerca di rivincita o sui giovani?

"Se ne sta occupando il direttore. La società vuole giocatori del più alto livello possibile. Non so rispondere quali identikit stiano cercando, ma sono certo che faranno un ottimo lavoro, e noi cercheremo di migliorarli in campo".