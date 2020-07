Hellas, Paro: "Gasperini innovatore, l'Atalanta può giocarsela in Champions"

vedi letture

L'Hellas Verona torna a raccogliere punti dopo il k.o. dell'Olimpico e strappa un buon punto all'Atalanta. Matteo Paro, vice di Juric e questa sera in panchina al posto del tecnico croato, ha così analizzato il match in conferenza stampa:

Era uno scontro tra due realtà che si somigliano.

"Devo fare i complimenti ai ragazzi, non è semplice confermare in ogni partita quello che hanno fatto finora. Non hanno cali di concentrazione, sono sempre molto applicati. Giocare contro l'Atalanta in queste condizioni era per noi una sfida difficile, e i ragazzi hanno dimostrato ancora una volta di potersela giocare contro una squadra veramente forte".

Siete anche andati vicini al sorpasso.

"È stata una partita aperta. Credo che il punto sia meritato. L'importante era riuscire ad affrontarli nella maniera giusta, e i ragazzi ce l'hanno fatta alla grande".

Gasperini ha detto che è un punto guadagnato.

"Per noi è una grossa soddisfazione. Il gruppo ha sempre fame di confermarsi, di affrontare ogni partita nel modo giusto. I ragazzi devono essere orgogliosi di questo".

Dopo Roma c'era voglia di rivalsa...

"Sì, perché a Roma avevamo fatto una buona partita. Credo che oggi i ragazzi volessero dimostrare, contro forse la miglior squadra del momento, di aver fatto un percorso di crescita. E credo l'abbiano fatto".

Un giudizio su Pessina?

"Sa stare molto bene in campo: per noi, un po' meno per gli avversari. Ha avuto una grande scuola, da noi sta crescendo, ed è bravo a leggere sempre la giocata. È una dote in più per un centrocampista, che è raro segni così tanto".

Come ha vissuto il duello con Gasperini? Come l'avete preparata?

"C'era poco tempo: la partita sapevamo grossomodo come sarebbe stata, abbiamo cercato di preparare i ragazzi. Dal punto di vista emozionale ci pensi, dall'altra parte c'era un allenatore che ha dato molto a me e a Juric. Ma sul campo cerchi di fermarlo. Le emozioni alla fine erano interamente dedicate al Verona".

Il calcio di Gasperini si è evoluto?

"Lui sicuramente ha cambiato. È sempre stato molto avanti nel mondo del calcio, anche se in molti lo considerano un allenatore con idee appartenenti al passato. In realtà ha idee innovative, in molti lo seguono perché ogni anno riesce a trovare soluzioni nuove, quindi spero che faccia bene in questo finale, e in Champions".

L'Atalanta ha delle chance contro il Paris Saint-Germain, e più in generale in Champions?

"Se in Italia, anche contro le big, riesce a fare bene, non parte battuta in Champions. Penso se la possa giocare: lo spero, per l'Atalanta e per il calcio italiano".