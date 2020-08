Hellas, Paro: "Pessina ha preso una botta al ginocchio, speriamo non sia nulla di grave"

Finale di stagione piuttosto amaro per il Verona, che perde malamente a Genova, concludendo comunque il suo campionato al nono posto. Questa l'analisi a margine del match di Matteo Paro, vice di Ivan Juric, affidata ai microfoni di DAZN:

Partita molto intensa. Le motivazioni hanno fatto la differenza?

"Nel primo tempo non abbiamo fatto male, ma abbiamo patito qualche seconda palla, qualche azione del Genoa. Nella ripresa credo meritassimo di segnare, ci dispiace per il risultato e per l'infortunio di Pessina: speriamo non sia niente di grave. Ma la squadra ha fatto una grande stagione e deve essere comunque contenta. Dispiace per il risultato di oggi".

Che indicazioni ci sono su Pessina?

"Devono ancora valutare. Ha preso una botta al ginocchio, speriamo non sia nulla di grave".

Oggi è mancata l'attenzione difensiva?

"Sì. Non è che abbiamo giocato male, perché la squadra creava situazioni. Ma quando lasciamo un metro all'avversario e non siamo al massimo rischiamo di prendere gol. E il Genoa nelle situazioni che ha creato è riuscito a segnare. La squadra nel complesso ha fatto una buona gara, ma è ovvio che se prendi tre gol qualche calo d'attenzione c'è stato. Dispiace per il risultato, perché credo meritassimo di fare gol".