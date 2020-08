Hellas, partito il countdown per il ritiro. Juric l'arma in più per Vlahovic?

vedi letture

Si è già alzato il sipario sulla nuova stagione dell'Hellas Verona. Una transizione straordinariamente rapida da quella appena conclusasi, ma non poteva essere altrimenti nell'assoluta specificità di un anno calcistico che è parso un'era geologica, e inesorabilmente segnato dallo scoppio di una pandemia mondiale. È partito ieri l'iter dei test medici richiesti dal protocollo anti-Covid cui i gialloblù si sottoporranno sino a venerdì. Si tratta di una fase preliminare e propedeutica all'avvio vero e proprio del ritiro, previsto per sabato: di buonora gli uomini di Juric sosterranno le prove funzionali di rito presso l'Isokinetic di Verona, per poi partire alla volta della Val Gardena.

Nella località di Santa Cristina gli scaligeri si divideranno tra l'Hotel Diamant SPA Resort e il centro sportivo "Mulin da Coi", attiguo alla struttura dove pernotteranno Veloso e compagni. Le sedute di allenamento saranno ovviamente a porte chiuse, così come le quattro amichevoli che vedranno i veneti affrontare, in successione, Virtus Bolzano, Südtirol, Triestina e NG Gorica.

Intanto nelle ultime ore è circolato con insistenza il nome di Dusan Vlahovic per l'attacco del Verona. Un'operazione complicata, non tanto per la formula - si proverebbe ad averlo in prestito secco per un anno -, quanto per lo status del giocatore, sul quale si registra una concorrenza piuttosto agguerrita. Chi vivrà, vedrà: uno spiraglio, seppur minimo, sembra esserci. Quel che è certo è che il talentino serbo darebbe linfa e spessore ad un reparto che, per quanto abbia risposto positivamente per ampi tratti della stagione, ha sempre tradito qualche difetto, poi tamponato dalla coralità e dalla compattezza del giocattolino di Juric. Ed è proprio la capacità di migliorare e valorizzare i giocatori del tecnico di Spalato, che tanto piaceva proprio alla Fiorentina, che potrebbe giocare in favore dell'Hellas. Il talento è indiscusso, ancora ampiamente inespresso: chissà che all'ombra dell'Arena non possa sbocciare anche lui, sulle orme di Sofyan Amrabat. Uno che s'appresta a compiere il percorso inverso.