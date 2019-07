© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole di Giampaolo Pazzini, punta di casa Hellas Verona, a Sky Sport 24. "C'è tanta voglia di tornare in Serie A, mi sento più a casa rispetto che in B. Da neopromossa è difficile, c'è gap di differenza dalle altre. Dovremo sopperire con le nostre qualità, con determinazione. C'è voglia di fare bene: da parte nostra c'è voglia, da neopromossa mi immagino subito una grande come la Juventus o l'Inter alla prima e credo saranno le due favorite, bianconeri su tutti".