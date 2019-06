Hellas, Pazzini: "Col mio vergognatevi ho caricato la squadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centravanti dell’Hellas Verona Giampaolo Pazzini ha parlato a La Gazzetta dello Sport della Serie A ritrovata dopo la battaglia ai play off: “Questa è stata la promozione più sofferta perché da capitano ho dovuto trasmettere alla squadra cosa vuol dire giocare qui e senza essere in campo è stato più difficile. Il mio dobbiamo vergognarci dopo la sconfitta col Cittadella in regular season era per dare una scossa a una squadra che in quel momento era piatta, sapevo che ai play off saremmo stati diversi”.

Spazio poi ai due allenatori che si sono seduti in panchina con Grosso che “ha ottime idee e farà una grande carriera, ma a un certo punto la squadra non reagiva più” e Aglietti che “s’è subito fatto voler bene e ha tirato fuori l’autostima svanita. Con lui siamo stati più concreti”.

I tifosi poi hanno dato il proprio contributo nonostante il rapporto non idilliaco con la società: “I tifosi contestavano presidente e allenatore, se fosse venuto meno l’affetto per noi la situazione sarebbe stata complicata. Non so come ringraziarli”.

Infine il futuro con un contratto in scadenza fra un anno: “Oggi mi godo la festa, poi si vedrà. Qui sto bene, a prescindere dal contratto Non so quando smetterò, se non starò bene lo dirò io per primo. Di sicuro nel mio futuro non c’è il ruolo di allenatore”.