Hellas, Pazzini: "Giocare a porte chiuse non è sport. Faccio fatica a pensare al calcio ora"

Nel corso di una diretta Instagram insieme a Mitchell Poletti, capitano della Tezenis Scaligera Basket, il capitano dell'Hellas Verona Giampaolo Pazzini ha assunto una posizione piuttosto netta in merito alla possibile ripresa del campionato: "Non sappiamo ancora niente, ogni giorno ne leggiamo una diversa. Le ultime cose che ho letto mi sembrano tutto tranne che calcio: a tutti noi manca il campo, il calcio, ma il calcio vero, con gli stadi pieni. In questo momento faccio anche fatica a pensare al calcio, con tutti i nuovi contagiati e i deceduti. Come disse Ancelotti, il calcio è la cosa più importante delle cose meno importanti. Conosco persone che hanno perso dei cari, fai davvero fatica a parlare di calcio".

Inequivocabile anche il giudizio sulle gare a porte chiuse: "Giocare a porte chiuse è una cosa oscena, è veramente brutto. Non è sport".

Il capitano degli scaligeri ha poi rivissuto il gol-vittoria contro la Juventus, nell'ultima partita disputata al Bentegodi prima della sospensione: "Segnare un gol come quello è pazzesco. È uno dei motivi per cui un bambino inizia a giocare a calcio. È una sensazione che non si affievolisce, anzi in quella situazione non capisci più niente. C'è poi stata l'attesa del VAR, sei sotto gli occhi di tutti: se segni hai fatto quasi il tuo lavoro, altrimenti... Segnare in casa è bellissimo, in quella partita lo è stato ancora di più. Ho spesso avuto la qualità di entrare bene in partita, poi c'è un rapporto incredibile con il pubblico. Questa cosa, oltre a me, la percepisce anche la squadra. È una cosa diversa: basta una sponda, una punizione, che tutta l'inerzia viene dalla nostra parte. Magari chi vede la partita non lo percepisce, ma se sei in campo lo senti".

Un altro momento che ha segnato la carriera del Pazzo è stato il gol al Real Madrid, al debutto con la maglia del Levante: "Una serata fantastica. Era un periodo particolare, dovetti andar via da Verona. Segnare due giorni dopo, con il Real Madrid, è stato veramente bello. Poi segnare contro di loro non capita tutti i giorni. Ci ero già riuscito, ma in amichevole, con il Milan. Riuscire a farlo in una partita come quella è stata tanta roba".

Un curioso aneddoto, infine, sulla genesi della sua esultanza, divenuta ormai celebre: "Nacque quando giocavo a Firenze con Toni, che faceva sempre quel gesto come a dire 'ci senti?'. Iniziai ad esultare in quel modo, che doveva significare 'ci vedi?'. E da lì è andata avanti".