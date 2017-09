Hellas, Pazzini: "Momento complicato, dobbiamo crescere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giampaolo Pazzini, attaccante dell'Hellas Verona, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il ko interno contro la Lazio: "E' un momento complicato. Quest'anno ci sono tanti giovani ed esordienti e questo inizio era preventivabile. Dobbiamo migliorare, siamo ancora ai nastri di partenza, ma dobbiamo farlo velocemente".

La Serie A è così lontana dalla B?

"Sì, sono due cose differenti. In A ci sono calciatori veri, che non ti concedono tanto; in B, invece, c'è un margine molto più ampio. Oggi non abbiamo avuto il solito atteggiamento, non abbiamo avuto la forza di reagire. Dobbiamo crescere".

Con quante squadre farete la lotta per la salvezza?

"Io spero tante, però penso che sarà chiusa a cinque-sei squadre. Altre hanno valori importanti, c'è chi ha fatto un grande mercato".

Avvio complicato a livello personale?

"Le panchine non sono mai state un problema. Sono stati i modi ed altre cose, ma non voglio parlare del rapporto con Pecchia. Abbiamo un obiettivo e dobbiamo stare tutti uniti. Vogliamo salvarci ed io spero di fare bene e dar fiducia ai tanti giovani della rosa. Abbiamo bisogno di spavalderia e personalità".