Hellas, Pecchia: "Dobbiamo avere la rabbia per vincere con la SPAL"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Pecchia, tecnico dell'Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa al termine del match perso per 3-1 contro il Genoa. Una sconfitta che avvicina gli scaligeri alla retrocessione; decisivo sarà lo contro diretto del prossimo turno contro la SPAL: "Sarà una sfida importante perché troviamo una squadra con pochi punti più di noi ma era importante anche quella di oggi. I ragazzi devono avere la forza e la rabbia per giocare la prossima gara per vincere. Bessa? Giusto abbia esultato. A me dà più fastidio quando non si esulta".