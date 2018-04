Hellas, Pecchia: "Fusco ha voluto dare una scossa, vittoria importante"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fabio Pecchia, tecnico dell'Hellas, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria sul Cagliari: "La situazione prima della partita l'hanno vista tutti, dopo la brutta prova di Benevento c'è stata la reazione. Fusco ha voluto, anche a malincuore, dare una scossa, oggi al di là dei cambi c'era un'aria diversa, è una vittoria importantissima. Venivamo da tre partite in una settimana, oggi è entrato un ragazzo della Primavera, alla seconda presenza in Serie A. Si tratta di scegliere chi ha più energie fisiche e mentali per affrontare uno stress che va al di là della singola partita. Questo è il momento più importante, la squadra è giovane, gli alti e bassi sono normali".