Hellas, Pecchia: "In campo col giusto approccio, dovremo dare tutto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fabio Pecchia, tecnico dell'Hellas Verona, ha parlato a Sky Sport poco prima della gara contro il Benevento. “Da qui alla fine - ha detto - tutte le partite sono importanti, siamo indietro in classifica e dobbiamo fare punti. Ci abbiamo provato anche a Milano contro l'Inter, oggi è un recupero e speriamo di guadagnare qualche punto sulle nostre rivali”.

Vietato sbagliare l'approccio. “La testa è un fattore determinante, chi gioca per raggiungere un obiettivo deve sempre prepararsi anche psicologicamente. Chi ha più energie mentali riesce ad affrontare in modo positivo le gare dal punto di vista mentale, oggi dobbiamo scendere in campo in modo diverso”.

Cosa si aspetta dalla sua squadra in attacco? “In questo momento siamo in forte emergenza, è una questione numerica. Ma chi scenderà in campo dovrà dare tutto, come squadra dovremo affrontare questa gara con un piglio diverso e la giusta determinazione. Chi giocherà in avanti, dovrà avere il giusto approccio”.