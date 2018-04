Hellas, Pecchia: "Non mi dimetto e non condivido l'addio di Fusco"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' un momento molto complicato per Fabio Pecchia e per il suo Hellas Verona, che domani affronterà il Cagliari. Il tecnico scaligero ne parla così in conferenza stampa: "Questo è il quinto di ultimatum. Domani l'unico pensiero sarà quello di vincere la gara. La partita di domani è la cosa importante. Io penso solo ed esclusivamente a quello, le altre cose non mi toccano. Le dimissioni di Fusco? Noi abbiamo affrontato questi mesi insieme, abbiamo condiviso tutto. Nonostante il mio rapporto con lui, sono assolutamente contrario alle sue dimissioni. Non le condivido. Ci sono altri collaboratori, oltre a Fusco. C'è il presidente. Assolutamente non mi sento abbandonato. Le mie dimissioni? Io non ci ho mai pensato. Penso continuamente a lavorare. A settembre dicevano già che saremmo retrocessi, ma noi siamo ancora qui a lottare. Noi viaggiamo così, siamo una neopromossa. Stanno soffrendo anche squadre che sono in A da anni", sottolinea TuttoHellasVerona.it.

Benevento: "Abbiamo toppato clamorosamente, abbiamo mancato di rispetto a noi stessi perché abbiamo fatto una partita che non c'è stata mai sotto tutti i tipi di livelli, ma non mi sono mai sentito tradito. Il comunicato della Curva Sud? Credo che questo tipo di pressioni facciano parte del momento storico che la squadra sta passando. La squadra deve essere in grado di reagire a prescindere dalla situazione. La squadra si adegua anche a decisioni che arrivano dall'alto".

Cagliari: "Conta solo vincere la partita a qualunque costo. Dimissioni con una sconfitta? Io non penso alle cose brutte. Poi sopra di me ci sono un presidente, che non mi sembra un folle, e un gruppo; sono tutti in grado di prendere le loro decisioni. Valoti? Arrivato a questo punto, devo fare delle valutazioni molto più profonde oltre all'aspetto fisico. Valoti nell'intervallo l'avevamo sostituito. Vedremo. Davanti abbiamo perso giocatori caratterizzanti, soprattutto Moise. Domani vedremo chi scenderà in campo. Il peggior Verona mai visto? Può darsi. Anche il Cagliari non è in una bella posizione. Chi ha più voglia di vincere, la spunterà".