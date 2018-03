Hellas, Pecchia: "Pagata cara una disattenzione. Resettiamo tutto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il 3-0 incassato a San Siro dall'Inter Fabio Pecchia, tecnico dell'Hellas, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Hellas Channel: "Con Icardi in gol così presto la gara è diventata ancora più difficile se non compromessa. Sono stati furbi a battere la rimessa 15 metri più avanti, ci siamo lasciati sorprendere dalla loro rapidità e dalla nostra lentezza nel reagire. È un gol che ci fa arrabbiare tutti. Inter? Squadra che sa essere padrona del campo e non ha più nulla a che vedere con la sua fase di “crisi”. Dovevamo sfruttare meglio alcune occasioni di gioco, con più libertà e intraprendenza soprattutto quando ti trovi di fronte squadre così forti e organizzate. Dobbiamo cercare il nostro gioco senza farci distrarre dagli errori. Subire gol? La vedo come una questione psicologica. Quando riusciamo a tenere alta l’attenzione e siamo compatti, la squadra sa portare a casa il risultato. Diversamente ci lasciamo un po’ andare e così è capitato anche oggi. Nel secondo tempo ho visto un passo diverso, abbiamo creato delle occasioni ma non è stato sufficiente. Ora dobbiamo preparare la partita di Benevento, concentrarci solo su quella. Nicolas? Sono situazioni di gioco, si possono fare tante valutazioni e giudicare in modo diverso. La prossima gara la giocherà Silvestri. Salvezza? Fino al 20 maggio la strada è ancora lunga, nonostante la gara di oggi la classifica è rimasta corta e le possibilità per recuperare ci sono"