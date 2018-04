Hellas, Pecchia: "Questo è il quinto ultimatum, ma penso solo a lavorare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Pecchia, tecnico scaligero, parla così in conferenza stampa del difficile momento che sta attraversando la squadra: "Questo è il quinto di ultimatum. Domani l'unico pensiero sarà quello di vincere la gara. La partita di domani è la cosa importante. Io penso solo ed esclusivamente a quello, le altre cose non mi toccano. Le dimissioni di Fusco? Noi abbiamo affrontato questi mesi insieme, abbiamo condiviso tutto. Nonostante il mio rapporto con lui, sono assolutamente contrario alle sue dimissioni. Non le condivido. Ci sono altri collaboratori, oltre a Fusco. C'è il presidente. Assolutamente non mi sento abbandonato. Le mie dimissioni? Io non ci ho mai pensato. Penso continuamente a lavorare. A settembre dicevano già che saremmo retrocessi, ma noi siamo ancora qui a lottare. Noi viaggiamo così, siamo una neopromossa. Stanno soffrendo anche squadre che sono in A da anni".