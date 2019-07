© foto di Dimitri Conti

Salvatore Bocchetti torna in Italia e vestirà la maglia dell'Hellas Verona. Il Corriere di Verona in edicola scrive del contratto siglato dall'ex Genoa, Milan e Spartak Mosca, fresco di addio al club russo. Il difensore si lega al sodalizio scaligero fino al giugno 2021, con opzione di rinnovo per una ulteriore stagione. Il calciatore nato a Napoli nel 1986 guadagnerà 500mila euro netti a stagione.