Matteo Pessina, centrocampista dell'Hellas Verona, ha commentato così il 2-0 del primo tempo contro il Lecce ai microfoni di Sky Sport: "La partita non è ancora finita, ci attendono quarantacinque minuti di sofferenza e dobbiamo continuare come nel primo tempo, lottare ancora. Son contento per il gol, la nostra è una squadra consapevole dei propri mezzi. Vogliamo raggiungere i nostri obiettivi e ce la metteremo tutta".