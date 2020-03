Hellas, Pessina: "In questo momento è davvero difficile pensare alla ripresa del campionato"

Matteo Pessina, centrocampista dell'Hellas Verona, ha parlato a Sky Sport parlando anche della difficile situazione che sta vivendo l'Italia assieme al esto del mondo: "Stiamo vivendo una situazione particolare. Fno a poco tempo fa tutti, io compreso, vedevamo questo virus come una cosa lontanissima, ma da un paio di settimane ci siamo resi conto di quanto sai pericoloso. In questo momento è davvero difficile pensare alla ripresa del campionato, ma spero che tutto si concluda nel migliore dei modi per poter tornare tutti alla normalità e quindi anche al calcio. Il momento più bello della stagione? Direi la vittoria con la Juventus, non solo perché abbiamo battuto la squadra più forte d'Italia, ma anche perché ha coronato una settimana in cui, pur avendo giocato anche contro il Milan a San Siro e la Lazio all’Olimpico, non abbiamo mai perso".