Hellas, Pessina: "L'esordio è stato un sogno. Pensiamo alla salvezza"

Matteo Pessina, centrocampista dell'Hellas Verona che ha deciso la sfida di campionato contro il Lecce, ha parlato in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione: "Sono prima di tutto felicissimo di essere qui, con il Verona ci sentivamo da tempo e finalmente sono potuto arrivare in gialloblù. Durante la scorsa stagione sono cresciuto molto, penso fosse il momento giusto per fare questo passaggio importante della mia carriera. Voglio essere utile agli obiettivi di squadra prima ancora che a me stesso, stiamo lavorando bene e duramente e si è visto in campo, penso che la strada sia quella giusta".

Come ha vissuto l'esordio?

"Un sogno, senza dubbio, fare gol a una diretta concorrente portando subito tre punti all'Hellas era assolutamente il massimo che potessi desiderare. È stata davvero una bella azione, di tecnica in squadra non ne manca e il fatto di trovarci così bene in campo aiuta, e spero si migliori ancora".

Perché non ha esultato?

"Mi sono trovato bene a Lecce ed è stata la mia prima esperienza lontano da casa, è stata una forma di rispetto ma ora sono pronto a esultare doppiamente, magari per un gol al Bentegodi".

In che ruolo preferirebbe giocare?

"Posso giocare sia da play che da mezzala, ruolo che mi permette di sfruttare gli inserimenti offensivi".

Trova analogie tra Juric e Gasperini?

"Ho trovato molte somiglianze, specie sull'attenzione all'aggressività e al possesso palla verticale, questo mi ha aiutato nell'integrarmi velocemente con il resto della squadra. Campionato? Partire forte fa parte del carattere del mister, anche col Bologna in 10 uomini siamo riusciti a fare punti e questo ti aiuta molto anche dal punto di vista mentale".

Siete partiti bene, con 4 punti in 2 partite.

"Tanta roba. Ma per salvarci serve però volare bassi e rimanere tutti sul pezzo".