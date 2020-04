Hellas, Pessina: "Mi ispiro a Toni Kroos. Gasp e Juric simili, tra i più forti al momento"

Nuovo appuntamento con la rubrica "A tu per tu", promossa dall'Hellas Verona. Questa sera è stata la volta di Matteo Pessina, che ha risposto alle numerose domande rivoltegli dai tifosi gialloblù in una diretta Instagram condivisa con il profilo ufficiale degli scaligeri. Queste le sue dichiarazioni:

Come stai?

"Sto bene, fortunatamente c'è la salute e riesco ad allenarmi a casa con tutte le attrezzature. Le giornate passano abbastanza".

Sappiamo che sei studente universitario. Cosa studi?

"Economia, alla Luiss di Roma. Sto preparando l'esame di Diritto Privato. È sicuramente tosto come esame, sto cercando di prepararlo al meglio, chissà però quando potrò darlo".

Come sta l'anatra sul terrazzo?

"Ci siamo accorti verso fine marzo che un'anatra aveva fatto il nido dentro un vaso. A breve dovrebbero schiudersi, stiamo aspettando anche quello. Ci fa compagnia anche lei in questo periodo".

Hai un fisico particolare, come sta reagendo a questo periodo?

"Sono sempre stato così, anche nei momenti di poca attività. Fortunatamente sono abbastanza magro, non mi piace mangiare chissà quanto. Anche se non ci alleniamo al solito ritmo provo comunque a tenermi in forma, mangiare correttamente e non andare a letto troppo tardi".

Una stagione del genere forse nemmeno tu te l'aspettavi.

"Non tanto a livello personale, ma collettivo. Nessuno si aspettava questo Verona, questa è la cosa più bella. Essere riusciti a dare un'identità forte ha sorpreso un po' tutti".

Hai ricoperto più ruoli quest'anno. Quale ti piace di più?

"Mi piace ricoprire tutti i ruoli del centrocampo. Nel nostro sistema di gioco il mister non ci limita: essendo un centrocampista puoi spingerti in avanti se vedi lo spazio giusto per inserirti. Penso che per qualsiasi giocatore avere compiti del genere è stimolante e ti fa divertire".

Anche da centrocampista centrale sei riuscito a non far rimpiangere Veloso.

"È vero. La cosa bella è che ci danno dei compiti così precisi che se ti adegui ti trovi a far bene il tuo lavoro. Nella preparazione delle partite il mister e lo staff sono meticolosi, ti danno tutte le informazioni per giocare al meglio".

Senti di avere una personalità positiva nello spogliatoio?

"Sono un ragazzo solare, mi piace ridere con i miei compagni. In una squadra solo con un gruppo affiatato si può creare qualcosa di grande. Penso di portare allegria nello spogliatoio, come tanti altri. Abbiamo dimostrato di essere un gran gruppo, non solo di giocatori ma anche di persone".

Quale reputi il tuo gol più bello di questa stagione?

"Mi sono piaciuti tutti e tre per come sono arrivati. Quello che ho sentito di più è stato all'esordio a Lecce: segnare tre minuti dopo l'ingresso in campo è stata la cosa più bella e inaspettata. Ma anche gli altri sono stati emozionanti".

Qual è il tuo idolo?

"Mi sono sempre piaciuti i centrocampisti inglesi, come Gerrard o Lampard. Ultimamente mi piace molto Toni Kroos, unisce eleganza all'aspetto tecnico e tattico. Mi ispiro molto a lui, cerco di guardare come si muove in campo. È lui il mio idolo adesso".

Hai avuto la "sfortuna" di avere a che fare con due martelli come Gasperini e Juric. Sono davvero simili?

"Non la vedo come una sfortuna, sono due tra gli allenatori più forti in questo momento. Riescono ad imprimere un'identità precisa alla squadra. Sono fortunato ad averli avuti così giovane, mi hanno insegnato tanto all'inizio della mia carriera. Lavorano molto sull'aspetto fisico, ma anche su quello tattico. Devi riuscire a stargli dietro, ma quando entri nella loro filosofia di calcio continui a correre, anche senza volerlo".

Fai molti chilometri a partita. Ti permette di fare la differenza?

"Sono sempre stato molto atletico. Con il mister, che lavora molto su questo, sono riuscito a migliorare questo aspetto. È una cosa che si può sfruttare molto nel calcio moderno, dove non arrivi con la tecnica puoi arrivare con la corsa. Si può lavorare molto più sull'aspetto aerobico che sulla tecnica di base".

Il problema è che hai anche un bel piede...

"Mi stai facendo troppi complimenti, ma li accetto (ride, ndr)".

Hai altre passioni oltre al calcio?

"Mi è sempre piaciuto fare un po' di tutto, sono piuttosto curioso. Da piccolo sciavo a livello agonistico, facevo tennis e lo faccio tutt'ora, durante le vacanze. Mi piace cucinare, studio, adesso mi sono in testa di imparare l'arabo. Mi piace provare di tutto".

Cosa ne pensi di Verre?

"Penso sia un giocatore straordinario, avete visto anche voi che piede abbia. Ha una tecnica sopraffina, un calcio bellissimo".

Cosa ti piace della tifoseria dell'Hellas Verona?

"È difficile trovare una cosa che non mi piaccia. Si è percepito sin da subito il loro calore: non mi aspettavo minimamente una tifoseria così. Penso sia una delle più calde in Italia. A Verona in moltissimi provano un grande affetto per la squadra, mi fermano spesso per farmi i complimenti, apprezzano quello che stiamo facendo. Essere trattati così è sicuramente un orgoglio".

Un compagno che potrebbe fare l'allenatore in futuro?

"Penso Veloso: oltre ai piedi, avrebbe l'intelligenza per allenare sin da subito".

Con chi ti trovi meglio nello spogliatoio?

"Mi trovo molto bene con Zaccagni, condividiamo anche la camera in ritiro, abbiamo avuto modo di relazionarci in modo particolare. Condividiamo anche molti interessi. Poi con Berardi, che è l'anima dello spogliatoio, così come Silvestri. Ma mi trovo bene con tutti, è un gruppo di ragazzi meravigliosi. Lo stesso Pazzini è un grande, mi trovo benissimo con lui".

Perché hai scelto il 32 come numero di maglia?

"Mi è sempre piaciuto: l'hanno avuto grandi giocatori come Beckham, che è un altro a cui mi ispiro. Peraltro era uno dei pochi disponibili, quindi la scelta è ricaduta su quello obbligatoriamente. Ma mi è sempre piaciuto e mi sta portando bene".