Hellas, Pessina non resterà: il Milan forte sul giocatore di proprietà dell'Atalanta

vedi letture

Il futuro di Matteo Pessina molto difficilmente sarà all'Hellas Verona. Secondo quanto riportato da Tuttosport il centrocampista lascerà infatti il club scaligero a fine stagione per far ritorno all'Atalanta, proprietaria del suo cartellino. Sulle sue tracce c'è il Milan, pronto ad avviare una trattativa con i nerazzurri per cercarlo di portarlo in rossonero.