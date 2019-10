Hellas, Pessina: "Serve attenzione con la Samp. Sono le gare più difficili"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Matteo Pessina a Sky Sport prima di Hellas Verona-Sampdoria:

"Queste sono forse le partite più difficili, loro devono per forza vincere e ci metteranno tutta la grinta possibile. Vorranno dimostrare di non meritare la posizione in classifica attuale. Noi dovremo stare attenti e imporre il nostro gioco. Il mio ruolo? Adesso mi possono ancora plasmare. Dietro le punte mi piace, in alternativa posso giocare anche in un centrocampo a tre. Spero di riuscire a fare le cose che mi chiede il mister".