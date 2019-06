© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Hellas Verona si prepara al primo campionato dal ritorno in Serie A e secondo quanto riportato da Sky Sport è già in arrivo il primo colpo per il tecnico Aglietti.

Acquisto in difesa - Il nome è quello di Amir Rrahmani, difensore della Dinamo Zagabria, che nelle prossime ore arriverà in Italia per le visite e la firma. Il giocatore si accorderà per 4 anni e arriverà a titolo definitivo.