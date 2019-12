Hellas, quanti scontri diretti a gennaio: mese di fuoco per la salvezza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sorrisi e tanto buonumore. Il Natale in casa Hellas è trascorso in grande serenità, legittimata da una classifica che restituisce un margine sulla zona rossa rassicurante, seppur ridotto rispetto ad alcune settimane fa. In sedici partite gli scaligeri hanno raccolto diciannove punti, quasi la metà del bottino necessario a garantirsi l'aritmetica salvezza. Perdipiù queste feste vengono vissute sull'onda lunga della folle rimonta nel finale sul Torino, che ha reso decisamente più dolce la sosta. Il riposo dei gialloblù si protrarrà fino al 28 dicembre, data in cui è fissata la ripresa degli allenamenti a Peschiera del Garda.

Insomma, fiducia e consapevolezza, che però adesso devono tornare a fruttare punti alla squadra di Juric. Dopo aver passato indenni il mese abbondante di fuoco in cui il calendario ha messo di fronte Inter, Fiorentina, Roma e Atalanta, alla ripresa i gialloblù saranno attesi dal distico con SPAL - penultima in classifica - e il fanalino di coda Genoa. Successivamente sarà la volta del Bologna al Dall'Ara, per poi accogliere il Lecce al Bentegodi nel match inaugurale del girone di ritorno. Ça va sans dire, una buona fetta di salvezza passa dal mese di gennaio: fondamentale sarà affrontarlo con una buona scorta di energie, fisiche e mentali.

Alle soglie di un momento cruciale della stagione, Juric si augura di poter contare su una rosa più assortita. Gli acquisti certi sono Badu e Bessa, entrambi ai box dai nastri di partenza: il ghanese deve solo recuperare il ritmo partita, per l'ex Genoa potrebbe volerci ancora un po' di tempo. Poi c'è il mercato: da escludere a priori grandi manovre, si proverà a puntellare la rosa con le occasioni che si presenteranno al d.s. D'Amico. Dimarco, Berisha e Pjaca sembrano essere i nomi più gettonati, anche se di concreto al momento c'è ben poco. Il fronte più caldo è quello che riguarda le uscite: Amrabat e Rrahmani flirtano con il Napoli, in una doppia operazione da perfezionare però per l'estate.