Hellas, quasi fatta per Verre: arriva dalla Samp in prestito con diritto di riscatto

La trattativa tra Sampdoria e Verona per Valerio Verre è finalmente vicina fumata bianca: nella giornata di domani - riporta Sky Sport - il calciatore cresciuto nella Roma potrebbe passare all'Hellas, che ha intenzione chiudere in tempi brevi. Verre arriverebbe a Verona in prestito di un anno con opzione per il riscatto.