Hellas, Raiola al centro sportivo: colloquio con Wesley ed Empereur

© foto di Alessio Alaimo

Come riferito da Hellaslive.com nel pomeriggio di ieri il procuratore Mino Raiola era presente al centro sportivo dell’Hellas Verona a Peschiera per parlare con i suoi assistiti come Empereur e Wesley. Due calciatori che, per motivi diversi, non hanno trovato grande spazio in questo primo scorcio di stagione in gialloblù.